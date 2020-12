Inter Inter x Botafogo: momentos, prováveis escalações e arbitragem

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Foto: Rádio Grenal

Por Redação Rádio Grenal | 12 de dezembro de 2020

Inter e Botafogo se enfrentam às 19h deste sábado (12) no Beira-Rio, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam buscando uma virada de chave. O colorado, eliminado da Libertadores, volta suas atenções ao campeonato nacional, única competição restante. Já o Botafogo, precisando sair da zona de rebaixamento, conta com uma vitória para um alívio na situação.

Inter

Sem vencer há sete partidas, a equipe de Abel Braga busca os três pontos para seguir vivo na parte de cima da tabela. Apesar de já ter sido líder, o colorado hoje é o sexto colocado, com 38 pontos, a 12 do São Paulo, o líder. O esqueleto da equipe que fez uma boa atuação contra o Boca Juniors, na vitória por 1 a 0 na Bombonera, deve ser mantido.

Na defesa, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Rodinei e Moisés tendem a ser titulares. Assim como Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme. Musto fica de fora para cumprir suspensão. Johnny também não joga já que se recupera de lesão muscular na coxa direita. Outros desfalques ficam por conta de Pedro Henrique, Praxedes e Maurício, que estão a serviço da seleção sub-20.

Provável Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado (D’Alessandro), Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme (Yuri Alberto); Thiago Galhardo.

Botafogo

A equipe carioca por sua vez, luta para não ser rebaixada. É a penúltima colocada com 20 pontos. São seis derrotas consecutivas e nove jogos sem vencer pela competição. Na última rodada, foi goleado por 4 a 0 pelo líder São Paulo e por isso o técnico Eduardo Barroca precisará fazer alterações na equipe. Para isso, contará com o retorno de Kevin, Victor Luis, Honda e Warley. Provável Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Helerson, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário, Warley e Pedro Raul. Arbitragem Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN) Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN) Assistente 2: Vinicius Melo de Lima (RN) Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Árbitro de vídeo: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (MG)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

