Inter Inter conhece as datas e horários de mais cinco rodadas do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os confrontos preencherão a agenda colorada até a segunda semana de julho. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conheceu nesta semana as datas em que irá a campo pelas rodadas de 10 a 15 do Campeonato Brasileiro de 2024. Definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os confrontos preencherão a agenda colorada até a segunda semana de julho, e serão disputados contra Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, Criciúma e Vasco.

Antes desses duelos, o Inter ainda tem três desafios previamente marcados pelo torneio nacional. Neste sábado (1º de junho), o Colorado viaja até a Arena Pantanal, em Mato Grosso, para enfrentar o Cuiabá, às 18h30min. Já no dia 13 do mesmo mês (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, o Inter mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

Confira abaixo o calendário das rodadas de 10 a 15 do Brasileirão:

– 19/06 (QUA) – 21h30min – Internacional x Corinthians – Local a definir;

– 23/06 (DOM) – 16h – Grêmio x Internacional – Local a definir;

– 26/06 (QUA) – 21h30min – Internacional x Atlético-MG – Local a definir;

– 30/06 (DOM) – 18h30min – Criciúma x Internacional – Heriberto Hülse, Criciúma (SC);

– 08/07 (SEG) – 21h – Internacional x Vasco – Local a definir.

Sul-Americana

Já pela Copa Sul-Americana, o Colorado tem mais dois jogos pela frente. O primeiro será contra o Real Tomayapo-BOL, em 4 de junho (terça-feira), no IV Centenário (Bolívia), e o segundo será diante do Delfín-EQU, em 8 de junho (sábado), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Em sua volta aos gramados pela competição continental na noite da última terça-feira (28), após um período de 30 dias sem jogos devido aos efeitos das severas enchentes que vêm castigando o Rio Grande do Sul desde o início de maio, a equipe do Inter foi derrotada pelo Belgrano-ARG, por 2 a 1, na Arena Barueri, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-conhece-as-datas-e-horarios-de-mais-cinco-rodadas-do-brasileirao/

Inter conhece as datas e horários de mais cinco rodadas do Brasileirão

2024-05-30