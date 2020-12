Grêmio Provável escalação: quem deve ir à campo para Goiás x Grêmio

12 de dezembro de 2020

Nesse sábado (12), Goiás e Grêmio se enfrentam pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Hailé Pinheiro, às 21h. Lanterna da competição, o mandante vêm de uma vitória de 1 a 0 no clássico contra o Atlético-GO e com isso, chegou aos 19 pontos e após 3 meses, tem chance de sair da zona de rebaixamento. Já o Grêmio, vêm de um mata-mata da Libertadores, embalado numa sequência de 17 jogos de invencibilidade.

GOIÁS

O técnico Glauber Ramos deve fazer apenas uma mudança em relação à equipe que enfrentou o Atlético-GO. O zagueiro Heron, suspenso, é desfalque. Iago Mendonça é o provável substituto.

Portanto, a provável escalação tem:

Tadeu; Iago Mendonça, Fábio Sanches e David Duarte; Shaylon, Breno, Ariel Cabral e Jefferson; Miguel Figueira, Fernandão e Rafael Moura.

GRÊMIO

Visando o jogo de volta contra o Santos, pela Libertadores, o Tricolor terá parte do time preservado. Geromel, Victor Ferraz, Maicon e Jean Pyerre são alguns jogadores que não viajaram com a delegação para Goiânia. Diego Souza está suspenso e é desfalque.

Portanto, a provável escalação tem:

Vanderlei; Orejuela, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Darlan, Ferreira, Robinho e Pepê; Diego Churín.

