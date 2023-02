Geral Equipes de resgate continuam com as buscas em áreas atingidas pelas chuvas em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A precipitação ultrapassou os 600 mm, batendo recorde e deixando um rastro imenso de destruição na região. (Foto: Rovena Rosa/ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os trabalhos de busca, resgate e salvamento continuaram nesta terça-feira (21) no Litoral Norte de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a região no início desta semana. Segundo o governo estadual, 1.730 pessoas estavam desalojadas e outras 766 se encontravam desabrigadas em todo Estado.

Até as 19h desta terça, 46 óbitos haviam sido confirmados, sendo 45 em São Sebastião e um em Ubatuba. Equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas.

Desde domingo (19), as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos.

Diversos pontos da Rodovia Rio-Santos (SP-055) que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente para o tráfego pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) nesta terça-feira (21), entre São Sebastião e Ubatuba.

A Prefeitura de São Sebastião informou que chegaram ao município, na manhã desta terça-feira (21), 26 homens e quatro cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo. A ação foi coordenada pelo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que entrou em contato com o Prefeito Felipe Augusto, oferecendo auxílio nas buscas por sobreviventes e possíveis vítimas na Barra do Sahy, local mais atingindo pelas chuvas que caíram na madrugada do último domingo (19).

De acordo com a Prefeitura da Capital Paulista, os agentes estão divididos da seguinte forma: dez pertencem à GCM do Canil, que trouxe quatro cães farejadores, especializados na busca de pessoas; e outros 16 da Inspetoria de Defesa Ambiental, experientes em mata, que atuarão em apoio às operações em andamento.

Na tarde desta terça, os trabalhos foram iniciados e em menos de 40 minutos, pelo menos três corpos foram encontrados com o auxílio dos cães farejadores.

No último domingo (19), uma forte chuva atingiu todo o município de São Sebastião e cidades próximas, onde a precipitação ultrapassou os 600 mm, batendo recorde e deixando um rastro imenso de destruição.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta em que previa risco de chuva e mais deslizamentos no litoral norte de São Paulo nesta quarta-feira (22).

O órgão aponta como “muito alta” a possibilidade de “novas rupturas e deslizamentos residuais em locais onde o solo encontra-se saturado e o lençol freático, elevado”. O Cemaden sugere atenção especial às construções abaixo de encostas e em locais onde já houve deslizamentos.

A força tarefa para a busca desaparecidos em São Sebastião concentrou os trabalhos na Barra do Sahy. O bairro é um dos mais atingidos pelos deslizamentos e enxurradas do fim de semana, e, segundo a Defesa Civil estadual, tem o maior número de pessoas desalojadas e desaparecidas. O local só é acessado por barco ou helicóptero. Em alguns pontos, não há sequer conexão de internet ou sinal de celular. Alguns desses locais estão até 50 quilômetros distantes do centro do município.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicou portaria (nº 800, de 20 de fevereiro de 2020) em que reconhece Estado de Calamidade Pública de São Sebastião, além de outras cinco cidades do litoral paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/equipes-de-resgate-continuam-com-as-buscas-em-areas-atingidas-pelas-chuvas-em-sao-paulo/

Equipes de resgate continuam com as buscas em áreas atingidas pelas chuvas em São Paulo