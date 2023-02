Geral Turistas gastam até 30 mil reais por voo para deixarem o Litoral Norte de São Paulo em helicópteros

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Temporal atingiu cidades como São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, entre outras. (Foto: Rovena Rosa/ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Turistas estão gastando até R$ 30 mil por voo para conseguirem deixar o Litoral Norte de São Paulo em helicópteros após a chuva provocar inundações, deslizamentos de terra e isolar a região no final de semana. Ao menos 46 pessoas morreram e outras 40 estavam desaparecidas, até a tarde desta terça-feira, em razão do temporal que atingiu cidades como São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba, entre outras.

O portal de notícias G1 registrou um desses resgates de turistas isolados feitos por helicópteros particulares na terça-feira (21). As pessoas sobem até o heliponto do Sertão de Camburi, em São Sebastião. O local é próximo a Vila do Sahy, uma das mais atingidas.

Os turistas disseram que cada helicóptero chega a cobrar entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para levar oito pessoas de São Sebastião para São Paulo. Os helicópteros estão saindo da capital em direção ao litoral.

“Eu trabalho em banco. Tenho casa em Camburi há muitos anos. Perdi toda a minha casa, alagou… cortei meu pé. Meu carro eu também perdi. São oito empresários que estão pagando a aeronave”, disse o bancário Flávio Prado.

Os helicópteros estão deixando a capital paulista com mantimentos para moradores afetados pelos estragos da chuva no litoral. E quando pousam em helipontos e são descarregados, os turistas embarcam nas aeronaves.

“Nós nos organizamos, eles [empresários donos dos helicópteros] entraram com [entrega das] doações, levar água e mantimentos para a população local e aí eu vou voltar nessa aeronave que vai trazer os mantimentos”, falou Flávio, que mora em São Paulo e estava com a família no litoral.

“São várias pessoas, turistas que estavam passando o carnaval e precisavam se retirar das praias… Baleia, Cambury e Camburizinho ficaram ilhadas. Então essas pessoas começaram a contratar helicópteros para a saída”, disse a empresária Daniela Graicar, uma das turistas e voluntárias responsáveis por levar as doações de mantimentos para as famílias desabrigadas em São Sebastião.

Segundo Daniela, as doações foram organizadas pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), com sede na capital paulista.

“Acabou organizando umas doações que as pessoas estavam deixando em pontos de recolhimento em São Paulo e aí a Fisesp aproveitou a vinda desses helicópteros pra trazer essas coisas que não conseguiam chegar. E daqui os voluntários, como eu, a gente se organiza e com os carros leva para a Verde Escola… para diminuir os efeitos dessa tragédia”.

“Que eu saiba são R$ 20 mil a R$ 30 mil [valores dos voos], a não ser as pessoas que têm o seu próprio helicóptero. Então é bom que a gente aproveite essa possibilidade das pessoas para transformar isso numa maneira de chegar esses mantimentos para cá [Vila do Sahy]”.

No período de uma hora ao menos 15 helicópteros pousaram no heliponto e levaram turistas embora. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/turistas-gastam-ate-30-mil-reais-por-voo-para-deixarem-o-litoral-norte-de-sao-paulo-em-helicopteros/

Turistas gastam até 30 mil reais por voo para deixarem o Litoral Norte de São Paulo em helicópteros