O acidente ocorreu em Guangxi, uma região montanhosa no Sul do país. Foto: Zhou Hua/Xinhua

As equipes de resgate encontraram a segunda caixa-preta do avião da China Eastern que caiu no sul do país na segunda-feira (21) com 132 pessoas a bordo, segundo informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (25).

A segunda caixa-preta encontrada, que registra informações técnicas como rota, velocidade, altitude e a situação do motor antes da queda, pode esclarecer os motivos pelos quais o avião, um Boeing 737-800 que voava entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão (sudeste), caiu na região de Guangxi na segunda-feira, sem sobreviventes encontrados até agora.

Na última quarta-feira, foi localizada a caixa-preta que registra as vozes na cabine da aeronave, que foi enviada a Pequim para ser inspecionada por especialistas.

