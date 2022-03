Mundo Trabalhadores de Chernobyl correm risco devido aos bombardeios russos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Slavutych está localizada fora da zona de exclusão que foi criada após o desastre de 1986. Foto: Reprodução Slavutych está localizada fora da zona de exclusão que foi criada após o desastre de 1986. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os bombardeios russos perto da usina nuclear de Chernobyl impediram que os funcionários saíssem e entrassem na instalação, de acordo com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

A autoridade reguladora da Ucrânia disse à AIEA na quinta-feira (24) que o bombardeio colocava em risco “as casas e as famílias do pessoal operacional que garante a segurança nuclear e de radiação” de Chernobyl.

No mês passado, as forças russas tomaram o controle da usina nuclear, que fica no Norte da Ucrânia e foi cenário do pior desastre nuclear do mundo, e mantiveram funcionários como reféns, segundo autoridades ucranianas.

A notícia de quinta chega apenas alguns dias depois que os funcionários da usina finalmente conseguiram alternar os turnos e ir para casa depois de trabalhar por quase quatro semanas seguidas.

Grossi havia dito anteriormente que a equipe de Chernobyl deve poder descansar e alterar o turno, afirmando que este é um “elemento vital para a operação segura e protegida da energia nuclear”.

Porém, o bombardeio russo na cidade de Slavutych, onde vivem muitos dos trabalhadores da usina nuclear, colocou o pessoal em risco, afirmou a AIEA.

Slavutych está localizada fora da zona de exclusão que foi criada após o desastre de 1986.

