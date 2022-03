Mundo Coreia do Norte diz que testou novo tipo de míssil balístico internacional

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

O líder Kim Jong Un orientou diretamente o teste, informou a agência de notícias KCNA. Foto: Divulgação O líder Kim Jong Un orientou diretamente o teste, informou a agência de notícias KCNA. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Coreia do Norte disse que testou seu “novo tipo” de míssil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-17 durante o lançamento desta quinta-feira (24) para aumentar sua dissuasão nuclear contra o “imperialismo dos EUA”, informou a mídia estatal.

Foi o primeiro teste completo de ICBM pela Coreia do Norte com armas nucleares desde 2017, e dados de voo indicaram que o míssil voou mais alto e por mais tempo do que qualquer um dos testes anteriores da Coreia do Norte antes de cair no mar a oeste do Japão.

O líder Kim Jong Un orientou diretamente o teste, informou a agência de notícias KCNA. “O surgimento da nova arma estratégica da RPDC tornaria o mundo inteiro claramente ciente do poder de nossas forças armadas estratégicas mais uma vez”, disse Kim, segundo a KCNA, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Norte.

O lançamento atraiu a condenação dos líderes dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

