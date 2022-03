Porto Alegre Porto Alegre realiza nesta sexta-feira um baile de debutantes com 250 adolescentes no Parque da Redenção

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento começa às 19h30min, com apoio do Colégio Militar. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fazer 15 anos de idade com uma festa de debutante: esse é um sonho que muitas meninas (e suas famílias) não conseguem realizar, por questões financeiras. Pois esse desejo vai se concretizar para 250 adolescentes de Porto Alegre na noite desta sexta-feira (véspera dos 250 anos de fundação da cidade), com um dos maiores bailes do gênero já realizados ao ar-livre na cidade.

O evento está marcado para as 19h30min, no Parque da Redenção (bairro Farroupilha). A iniciativa inclui um palco montado próximo ao Espelho D’água e a gentileza do Colégio Militar, que cedeu espaço em suas dependências para que as gurias tenham uma espécie de camarim.

No local, profissionais voluntários cuidarão dos vestidos, maquiagem, penteado e alimentação. Além disso, durante a festa, cadetes da instituição formarão pares com as debutantes na tradicional valsa dos 15 anos.

Para que tudo ocorra bem no evento, a prefeitura promoveu a integração entre as garotas em evento prévio na Assembleia Legislativa e no ensaio-geral para o baile, no Ginásio Tesourinha.

Desde o ano passado, a prefeitura mobilizou, por meio das secretarias de Esporte, Lazer e Juventude e dos 250 anos, parceiros e entidades para arrecadar doações de vestidos, acessórios, sapatos, entre outros, para fazer do Baile de Debutantes um momento especial para as gurias. Em novembro, foram abertas as inscrições gratuitas para as famílias das interessadas.

Trânsito e transporte

A partir das 13h, a avenida José Bonifácio (entre o parque e o Colégio Militar) terá bloqueio ao trânsito de veículos no sentido entre Osvaldo Aranha e João Pessoa, no trecho que vai da Santana até a João Pessoa. O desvio será feito pela Santana, Venâncio Aires e João Pessoa.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão atuar no monitoramento e orientação do tráfego.

Após o fim do evento, serão disponibilizadas quatro linhas de ônibus para o deslocamento da população. Confira as opções disponíveis:

– Linha E031 Parque dos Maias Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Francisco Talaia de Moura/avenida Gamal Abdel Nasser.

– Linha T7E Nilo Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Terminal Triângulo.

– Linha E010 Restinga Nova Via Velha Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até avenida Econ. Nilo Wulff.

– Linha M79 Serraria/Ponta Grossa Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Estrada Retiro da Ponta Grossa.

– Linha E398 Pinheiro – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Estrada João de Oliveira Remião – Parada 21.

– Linha E491 Passo Dorneles/Vila Safira Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até avenida Paraíso.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre