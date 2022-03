Brasil Polícia Federal recebe o segundo jato de sua frota em Brasília

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

O avião produzido pela Embraer será usado na transferência de presos. Foto: PF/Divulgação O avião produzido pela Embraer será usado na transferência de presos. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

Polícia Federal recebe o segundo jato de sua frota em Brasília A Polícia Federal recebeu nesta quinta-feira (24) mais um jato, trata-se do Embraer E175, o segundo avião a ser incorporado à frota da instituição que possui 12 aeronaves. A cerimônia de entrega aconteceu no hangar da Coordenação de Aviação-CAV, do Departamento de Polícia Federal.

O avião produzido pela Embraer será usado na transferência de presos, no deslocamento de policiais e no transporte de cargas e equipamentos, além de ajudar outras Forças que necessitarem. Os dois jatos custaram cerca de R$ 100 milhões. Ambas as aeronaves estiveram em Portugal, onde passaram por manutenção, adequações e pintura.

Elas pertenciam a Flybe Leasing, que fechou as portas em 2020. Em seu discurso, o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, destacou a importância dessa aquisição: “quem ganha com a chegada do segundo avião Embraer E175, é o Brasil, a sociedade e o cidadão de bem. E esse jato vai contribuir com a principal missão da polícia, que é enfrentar a criminalidade”. Em dezembro passado, chegou a primeira aeronave que se encontra em operação.

