Porto Alegre Programação dos 250 anos de Porto Alegre terá homenagem especial a nove ex-prefeitos da cidade

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

A solenidade será conduzida pelo atual prefeito da cidade, Sebastião Melo, e pelo vice, Ricardo Gomes Foto: Divulgação/PMPA Solenidade será conduzida pelo atual mandatário, Sebastião Melo, e por seu vice Ricardo Gomes. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Nesta sexta-feira (25), uma cerimônia especial no Salão Nobre da prefeitura de Porto Alegre homenageará os nove ex-chefes do Executivo municipal que estão vivos. A iniciativa faz parte do calendário comemorativo dos 250 anos de fundação a capital gaúcha, celebrados no sábado (26).

A solenidade será conduzida pelo atual mandatário, Sebastião Melo, e por seu vice, Ricardo Gomes. Eles convidaram pessoalmente cada um dos antigos gestores da cidade – que ainda não teve uma mulher no cargo.

“Pensamos no ato como forma de exaltar a história e reconhecer a contribuição dos gestores que deixaram sua marca e ajudaram a construir a cidade”, frisou Melo.

Agraciados

– Guilherme Socias Villela (1975-1983);

– João Dib (1983-1986);

– Alceu Collares (1986-1989);

– Olívio Dutra (1989-1992);

– Raul Pont (1993-1997);

– Tarso Genro (1993-1996 e 2001-2002);

– José Fogaça (2005-2010);

– José Fortunati (2010-2017);

– Nelson Marchezan Júnior (2018-2021).

Ausência

Em meio a nomes indicados (Villela e Dib) ou eleitos para a prefeitura de Porto Alegre ao longo das últimas décadas, apenas um chefe de Executivo municipal já é falecido. Trata-se de João Verle, do PT. Ele foi vereador de 1996 a 1989, presidente do Banrisul de 1989 a 1992, dentre outras funções.

No ano 2000, integrou como vice a chapa vencedora de Tarso Genro para o Executivo municipal. Com a renúncia do titular em 2002 (para disputar o governo do Estado), Verle assumiu o comando da cidade. Ele faleceu no dia 7 de novembro de 2015, aos 76 anos, vítima de provável mal-súbito quando estava em casa.

(Marcello Campos)

