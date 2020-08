Uma série de blitze em estradas gaúchas marcou, nesta semana, o engajamento do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) às ações de fiscalização de 40 unidades do CRBM (Comando Regional da Brigada Militar) sobre o transporte de produtos perigosos. A iniciativa contemplou trechos da ERS-240 próximo a Montenegro (Vale do Caí) e da ERS-040 junto ao pedágio.

Produtos químicos inflamáveis, substâncias tóxicas, gás natural, petróleo e explosivos estavam entre as mercadorias visadas pela operação. “Iniciativas dessa natureza são fundamentais, pois essas cargas representam risco à vida, saúde, meio ambiente e segurança pública”, frisou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino. “A prevenção e detecção de irregularidades minimiza possíveis danos em caso de acidente.”

Resultados

Ao todo, foram abordados 3,6 mil veículos e realizadas 1,6 mil autuações relacionadas a problemas que afetam a segurança na movimentação dos produtos. As irregularidades incluem condições inadequadas no transporte e nos equipamentos de segurança, como o transporte simultâneo, no mesmo veículo, de produtos perigosos incompatíveis entre si e sem estarem em cofres de carga, ou junto com gêneros alimentícios. Equipamentos de proteção individual vencidos também foram constatados.

“Como sempre, o resultado da integração entre as duas instituições é positivo. Apesar da pandemia, continuamos atuando a fim de cumprir as nossas atividades e, principalmente, as responsabilidades junto aos usuários das rodovias”, reforçou o diretor de Operação Rodoviária do Daer, Sandro Vaz dos Santos.

De acordo com ele, novas inspeções devem ocorrer até o fim do ano, a fim de garantir o cumprimento, em âmbito estadual, das regras, protocolos e procedimentos estabelecidos pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

(Marcello Campos)