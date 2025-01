Futebol Equipes dos Estados Unidos disputam a contratação de Neymar, diz jornal

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O contrato de Neymar com o clube árabe é válido até o meio deste ano. Foto: Divulgação/Al-Hilal O contrato de Neymar com o clube árabe é válido até o meio deste ano. (Foto: Divulgação/Al-Hilal) Foto: Divulgação/Al-Hilal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o contrato perto do fim, Neymar está cada vez mais perto de deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal francês L’Equipe, dois times da liga americana de futebol (MLS) estão em busca de contratar o brasileiro: Chicago Fire e Inter Miami, de Lionel Messi e Suárez.

O contrato de Neymar com o clube árabe é válido até o meio deste ano. Dessa forma, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Ainda segundo o jornal francês, tanto o Chicago Fire quanto o Inter Miami já entraram em contato com o staff de Neymar para contratar o jogador no meio do ano. Em entrevista recente à CNN, o craque falou sobre reencontrar Messi e Suárez.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio”, disse Neymar.

Jorge Más e David Beckham, donos do Inter Miami, alimentam o sonho de poder contar com o brasileiro.

“Neymar é jogador do Al-Hilal. Não sei o que Neymar sonha em fazer. Nós sempre sonhamos em ter os melhores jogadores do mundo, em ter o melhor elenco. Uma figura como Neymar, se quiser vir para os EUA e para o Inter Miami… quem não quer um jogador dessa categoria aqui? Obviamente temos limitações da liga. Temos que tomar cuidado com isso. Nossa meta a curto prazo é reforçar o elenco, reforçar o clube. Não temos flexibilidade. Falar de nomes individuais é um pouco prematuro. Se algum dia quiserem jogar, eu quero os melhores do mundo no Inter Miami”, afirmou.

Conforme o periódico francês, os executivos do Chicago Fire estão na Europa. Neste meio de semana, eles teraim se encontrado com o pai de Neymar e seu assessor, Pini Zahavi.

A equipe estaria disposta a oferecer um contrato ao Neymar semelhante ao que Messi tem no Inter Miami. Em novembro, de acordo com a imprensa árabe, o Al-Hilal avaliou rescindir o contrato do atacante. Porém, ele segue no clube, pelo menos por hora, e se recupera de uma lesão na posterior da coxa.

Jesus

O técnico Jorge Jesus comentou nesta quinta-feira a situação de Neymar no Al-Hilal e indicou a possibilidade de que o astro continue inscrito apenas na Liga dos Campeões da Ásia, após ter ficado fora da lista de atletas disponíveis para o Campeonato Saudita por sua grave lesão. Em entrevista coletiva, o comandante português apontou que o brasileiro “não tem conseguido acompanhar a equipe” fisicamente.

“Sobre Neymar… Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe”, disse.

A percepção da comissão técnica é de que a intensidade e o nível físico de Neymar neste momento não são os ideais. Além disso, a avaliação é que nenhum dos estrangeiros do elenco tem dado brecha para ser retirado da lista de inscritos no Campeonato Saudita. Um deles precisaria ser sacado da relação para dar lugar ao camisa 10.

“Não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions da Ásia, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. E o resto já não compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele”, comentou o Mister.

Neymar ficou fora da lista de inscritos pelo Al-Hilal no Campeonato Saudita 2024/25 após sofrer grave lesão no joelho esquerdo ainda em outubro de 2023, no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias. O regulamento do torneio prevê que cada equipe pode ter no máximo 10 atletas não-asiáticos no elenco ao longo do torneio, e dois deles precisam ser nascidos a partir de 2003. A cada jogo, oito atletas não-asiáticos podem ser utilizados. Assim, o clube preferiu não inscrever o brasileiro para poder ter mais um estrangeiro à disposição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/equipes-dos-estados-unidos-disputam-a-contratacao-de-neymar-diz-jornal/

Equipes dos Estados Unidos disputam a contratação de Neymar, diz jornal

2025-01-16