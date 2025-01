Mundo Argentina registra primeiro superávit financeiro em 14 anos

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O saldo anual, porém, veio acompanhado de um déficit fiscal primário de 1,3 trilhão de pesos Foto: Divulgação O saldo anual, porém, veio acompanhado de um déficit fiscal primário de 1,3 trilhão de pesos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina registrou um superávit financeiro de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, informou o Ministério da Economia argentino nesta sexta-feira (17). Segundo o ministro da Economia, Luis Caputo, o resultado foi o primeiro superavitário desde 2010, além de ter sido o melhor em 16 anos.

“Contudo, diferentemente desses períodos, o superávit financeiro atual foi alcançado mediante o cumprimento de todas as obrigações contraídas pelo Setor Público Nacional. O resultado fiscal hoje divulgado deve ser entendido como um marco na nossa história”, escreveu Caputo na rede social X.

Em sua publicação oficial, o Ministério da Economia da Argentina destaca que o resultado fiscal de 2024 foi obtido com uma dívida flutuante em linha com a do final de 2023 em termos nominais, ou seja, com redução real de 52%.

“Além da racionalização dos gastos da Administração Nacional, destaca-se a consolidação efetuada nas empresas públicas – que permitiu que fosse registrado o primeiro mês de excedente operacional desde 2009 – e a dissolução de 19 fundos fiduciários para tornar a utilização dos recursos públicos mais eficiente”, pontua a pasta em nota.

O saldo anual, porém, veio acompanhado de um déficit fiscal primário de 1,3 trilhão de pesos e um déficit financeiro de 1,56 trilhão de pesos em dezembro. Caputo, por outro lado, indicou que o mês normalmente é de altos gastos do governo.

“Este último resultado foi inferior (mesmo em termos nominais!) ao déficit financeiro registado em dezembro de 2023. Ajustado pela inflação, a redução do déficit de dezembro foi de 70% em comparação com dezembro do ano anterior”, pontuou o ministro da Economia argentino.

Segundo a pasta, o resultado de dezembro foi fruto também de um pagamento líquido de juros da dívida pública.

Menor taxa de homicídios em 25 anos

Além da economia, a Argentina soma bons números também na segurança pública. O país atingiu em 2024 a menor taxa de homicídios dolosos já registrada desde o início da publicação de estatísticas nacionais, no ano de 2000. De acordo com dados preliminares divulgados pelo ministério da Segurança de Javier Milei, a quantidade de homicídios dolosos no ano passado foi de 3,8 para cada 100 mil habitantes. Em 2023, a taxa foi de 4,4 para cada 100 mil habitantes. Desde o início dos registros, o índice mais baixo tinha sido de 4,2 em 2022.

Ao todo, foram 1810 homicídios no ano passado, o que representa uma redução de 11,5% em relação a 2023, quando o número de vítimas chegou a 2046. Segundo a pasta, 61% da redução foi registrada em Rosário, considerada até então a cidade mais violenta da Argentina por registrar a maior taxa de homicídios do país. O ministério da Segurança não divulgou, no entanto, os índices por municípios para que seja possível um comparativo.

Rosário foi alvo de atenção de Milei logo no início do mandato. Logo que assumiu, em dezembro, a ministra da Segurança Patricia Bullrich lançou, em conjunto com o governador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, o Plano Bandeira, um programa em que forças federais atuam conjuntamente com apoiam as provinciais para combater a criminalidade.

A cidade de Rosário foi destaque nos noticiários em março do ano passado após dois taxistas, um motorista de ônibus e um frentista serem assassinados a sangue-frio e trabalhadores de diversos setores paralisarem atividades em uma mostra de indignação contra os crimes. Segundo o governo, os assassinatos foram recados das facções criminosas locais às autoridades contra o endurecimento da política carcerária.

Rosário, no entanto, fechou 2024 com uma redução de 65% nos homicídios, 53% nos feridos com arma de fogo, 20,3% nos roubos e 55,5% nos tiroteios, de acordo com o ministério de Bullrich. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/argentina-registra-primeiro-superavit-financeiro-em-14-anos/

Argentina registra primeiro superávit financeiro em 14 anos

2025-01-17