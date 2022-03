Porto Alegre Equipes são reforçadas para ampliar o controle da dengue em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Porto Alegre já contabiliza 303 casos confirmados de dengue em 2022, sendo 296 contraídos na cidade Foto: Cristine Rochol/PMPA

Agentes de combate a endemias que atuam no controle ambiental para reduzir o risco de transmissão do vírus da dengue receberam reforço para ampliar o número de remoções de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira (23), o trabalho ocorre nos bairros Partenon (imediações da Cristiano Fisher, Ivo Janson e Ceres) e Cavalhada (imediações da Mario Tota e Nelson Pulgatti). Em caso de chuva, o cronograma será interrompido.

“Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito que transmite a dengue devem ocorrer o ano inteiro”, diz o coordenador da Unidade de Vigilância Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde, Alex Lamas. “Isso evita que a cidade tenha uma grande quantidade de mosquitos e reduz as chances de surtos decorrentes dos casos importados de dengue, ou seja, contraídos em outras cidades durante viagem”, completa.

Os agentes estão identificados com crachás e vestem coletes da Prefeitura de Porto Alegre. Em caso de dúvida, os moradores podem entrar em contato pelo fone 156 e confirmar a matrícula e o nome dos profissionais.

Porto Alegre já contabiliza 303 casos confirmados de dengue em 2022, sendo 296 contraídos na cidade. Em todo o ano passado, foram 83 registros. Os casos são registrados em todas as regiões, com prevalência nos Distritos Sanitários Leste e Centro Sul, com 171 e 48 casos, respectivamente. Os dados podem ser conferidos em tempo real neste link.

Nesses locais, agentes de combate a endemias orientam a população diante da circulação viral, fazem busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos. Ao identificarem focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, conforme a situação.

