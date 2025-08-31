Saúde Esclerose múltipla: campanha destaca sinais que não devem ser ignorados

31 de agosto de 2025

A esclerose múltipla é uma doença neurológica, autoimune e rara, que afeta o sistema nervoso central e medula espinhal. (Foto: Reprodução)

A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. O sistema imunológico ataca a bainha de mielina (camada protetora dos neurônios) provocando inflamações e lesões que comprometem funções motoras, sensoriais e cognitivas.

Segundo o especialista, o diagnóstico precoce é fundamental para reduzir a frequência dos surtos e melhorar a qualidade de vida. “Se esses sintomas aparecem de forma recorrente ou persistente, é importante procurar um neurologista”, afirmou o neurologista José Eduardo Gonçalves Guilherme, do Complexo de Especialidades Médicas de São Vicente (CEMESV).

A esclerose múltipla costuma se manifestar entre os 20 e 40 anos e afeta, majoritariamente, mulheres, representando cerca de 70% dos casos. Os sintomas são variados e podem surgir de forma intermitente, o que dificulta o diagnóstico. Fadiga intensa, visão embaçada ou dupla, dormência em membros, dificuldade de equilíbrio, fraqueza muscular e problemas de memória ou concentração estão entre os sinais mais comuns.

Principais sintomas:

• Fadiga intensa e incapacitante

• Formigamentos e dormência em membros, rosto e extremidades

• Fraqueza muscular e dificuldade para caminhar

• Problemas de visão (visão turva, dor ao mover os olhos)

• Desequilíbrio e falta de coordenação

• Alterações cognitivas (problemas de memória e concentração)

• Distúrbios urinários ou intestinais

• Como é feito o diagnóstico

O diagnóstico combina avaliação clínica, ressonância magnética do cérebro e medula espinhal, que identifica lesões desmielinizantes, e punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano.

Também são realizados exames complementares, como potenciais evocados e exames de sangue para descartar outras condições. Os critérios de McDonald, referência internacional, são utilizados para confirmar o diagnóstico.

Tipos da doença

• Remitente-recorrente (EMRR): mais comum, com surtos e períodos de remissão

• Primariamente progressiva (EMPP): progressão contínua sem surtos

• Secundariamente progressiva (EMSP): evolui da forma remitente-recorrente

• Progressiva recorrente (EMPR): mais rara e grave, com progressão e surtos

Tratamento

Embora não tenha cura, a esclerose múltipla pode ser controlada com tratamentos modernos que melhoram a qualidade de vida. O acompanhamento inclui medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional e suporte psicológico.

O tratamento é individualizado e busca reduzir a frequência das crises, controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. Pode incluir medicamentos imunomoduladores, fisioterapia, acompanhamento neurológico, terapia ocupacional e apoio psicológico. Estudos mostram que pacientes tratados precocemente têm até 50% menos risco de incapacidades graves em 10 anos, comparados aos que iniciam o tratamento tardiamente.

A média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico no Brasil ainda é de 3 a 5 anos, o que reforça a importância do acompanhamento médico regular. Muitos sintomas podem ser confundidos com outras condições neurológicas ou mesmo emocionais, o que atrasa o início do cuidado adequado.

Estima-se que mais de 40 mil brasileiros convivam com a esclerose múltipla, uma condição autoimune que atinge o sistema nervoso central, afetando a comunicação entre o cérebro e o corpo. No mundo, são mais de 2,8 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença, segundo a Federação Internacional de Esclerose Múltipla (MSIF). Apesar de não ter cura, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem toda a diferença na evolução da doença.

Esclerose múltipla: campanha destaca sinais que não devem ser ignorados

