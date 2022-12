Esporte Escola de Futebol do Grêmio realiza dia de jogos na Arena

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O evento contou com a participação de mais de 800 alunos. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA)

Esta quinta-feira foi diferente para centenas de crianças da Escola de Futebol do Grêmio. Foi dia de Escola na Arena, atividade que acontece no campo do Grêmio desde 2019 e é um dos eventos que integram as ações de final de ano da Instituição. Desta vez, o Escola na Arena contou com a participação de mais de 800 alunos das áreas de Iniciação, Seleção, Feminino e Formação.

Os atletas puderam viver a experiência de um jogador profissional, conhecendo e se fardando no vestiário do estádio, se posicionando e entrando em campo pela zona mista e, ainda, realizaram o sonho de jogar no campo que já foi palco de grandes conquistas do Tricolor. Já na arquibancada, a torcida formada pelos familiares e amigos dos atletas, registraram todos os momentos e aplaudiram com emoção o evento e os jogadores em campo.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, prestigiou e falou sobre a importância do evento para as crianças e o Clube.

“Ações como essa são importantes para que os alunos e futuros atletas possam ter um sentimento maior de pertencimento. Também é uma forma de fidelizar essas crianças, oportunizando a elas desfrutarem do nosso estádio. É uma iniciativa muito saudável porque ajuda a incentiva-los a seguir estudando e trabalhando para alcançarem seus objetivos”, comentou o dirigente gremista.

Jogo-treino

A equipe Sub-20 gremista está em preparação para a disputa da Copa São Paulo e realizou mais um jogo-treino. No final da manhã desta quinta-feira (1º), atuando no Campo da Randon, em Caxias do Sul, o Grêmio empatou em 2 a 2 a partida com o Juventude. Os gols do Tricolor foram anotados por Lucas Caniggia e Bruninho.

O Tricolor ainda tem agendado mais dois testes diante dos times profissionais do Caxias e do Brasil de Pelotas durante o mês de dezembro.

