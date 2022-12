Esporte Possível rival do Brasil nas oitavas, Uruguai é a única seleção que ainda não marcou na Copa

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

A postura defensiva do Uruguai vem gerando críticas públicas. Foto: Reprodução/Twitter AUF A postura defensiva do Uruguai vem gerando críticas públicas. (Foto: Reprodução/Twitter AUF) Foto: Reprodução/Twitter AUF

Às vésperas de um confronto decisivo contra Gana, que vale ao a segunda colocação (e a vaga nas oitavas) do grupo H, o Uruguai vive um momento conturbado. Com o gol da Tunísia sobre a França – vitória por 1 a 0 dos tunisianos –, a Celeste Olímpica é agora a única equipe a não ter marcado um gol sequer na Copa do Catar.

Isso precisará mudar nesta sexta-feira, às 12h, quando enfrentarem os ganeses. O time de Diego Alonso precisa de uma vitória para avançar. Se perder ou empatar, dá adeus à competição. Além da vitória, os uruguaios precisam torcer para que Portugal não perca para a Coreia do Sul.

Vale lembrar que do grupo H sairá o adversário da Seleção Brasileira nas oitavas. Se avançar, o Uruguai encara o primeiro colocado do grupo G. Com seis pontos, o Brasil está próximo de confirmar o primeiro lugar: basta um empate contra Camarões, também nesta sexta, às 16h.

A postura defensiva do Uruguai vem gerando críticas públicas. Após a derrota por 2 a 0 para Portugal, o atacante Cavani direcionou questionamentos ao técnico. Nesta quinta, Alonso disse que o tema foi resolvido internamente.

“O que está dando errado? Tem que perguntar isso para (Diego) Alonso. Pergunte a ele, ele pode falar mais sobre o lado tático”, afirmou o centroavante do Valencia.

Retrospecto

Pensando no último confronto como uma final, os uruguaios apostam no bom retrospecto para manter o otimismo. Em todas as edições que começou empatando e indo mal, a equipe celeste conseguiu se manter firme na disputa.

O primeiro empate do Uruguai em uma estreia de Copa foi em 1966, na Inglaterra, quando o placar acabou zerado contra a seleção anfitriã. Depois, avançou ao mata-mata por ter vencido a França por 2 a 0 e novamente empatado sem gols com o México. Na oportunidade em questão, caiu apenas nas quartas.

No Mundial de 1986, no México, o desempenho celeste foi ainda pior. Além de estrear com um placar de 1 a 1 contra a Alemanha, a seleção sul-americana não venceu nenhum jogo na fase de grupos. Perdeu por 6 a 1 para Dinamarca na segunda rodada e empatou em 0 a 0 com a Escócia, mas avançou às oitavas e ali mesmo caiu.

Na Copa da Itália, em 1990, a seleção uruguaia voltou a empatar na estreia, em um 0 a 0 com a Espanha, e perder na segunda rodada, com um 3 a 1 para a Bélgica. Os comandados de Oscar Tabárez, porém, se classificaram com uma vitória mínima contra a Coreia do Sul, adversário que pode complicar a vida celeste na atual edição, mas foram eliminados nas oitavas.

A última vez que o Uruguai empatou na estreia foi na África do Sul, em 2010, mas o desempenho após o resultado foi um dos melhores. Depois de vencer a anfitriã por 3 a 0 e o México por 1 a 0, a Celeste avançou e só foi eliminada na semifinal, ficando com o quarto lugar.

