Futebol “Se tiver de tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista”, diz Daniel Alves após críticas

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Jogador salientou que está focado em sua tarefa na equipe e que não dá importância aos questionamentos Foto: Lucas Figueiredo/CBF Jogador salientou que está focado em sua tarefa na equipe e que não dá importância aos questionamentos. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Jogador mais contestado entre os 26 convocados por Tite que estão no Catar para a disputa da Copa do Mundo, Daniel Alves passou boa parte da coletiva da qual participou nesta quinta-feira (1º) comentando sobre as críticas que recebeu. O veterano foi contundente nas respostas e afirmou repetidas vezes que tem uma “missão” na seleção brasileira em seu terceiro e último Mundial.

Muitos entendem que o treinador errou ao chamar o lateral-direito, de 39 anos, em razão de sua idade avançada, má fase técnica e período de inatividade – ele chegou ao Catar sem atuar há mais de dois meses em seu clube, o Pumas, do México.

Confirmado

Já confirmado entre os titulares que vão enfrentar Camarões nesta sexta, dia 2, no Estádio Lusail, Daniel Alves salientou que está focado em sua tarefa na equipe e que não dá importância aos questionamentos, até mesmo aos que apontam que ele foi convocado para animar o grupo no vestiário. O Brasil está classificado e depende de um empate para avançar em primeiro do Grupo G.

“Estou a serviço da seleção brasileira. Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida”, declarou o jogador, que será capitão diante dos camaroneses e se tornará o atleta mais velho a usar a braçadeira pelo Brasil em uma Copa do Mundo.

“É normal que as pessoas me contestem pela idade ou por não estar no melhor momento no meu clube”, admitiu. “Minha missão na seleção brasileira é entregar meu melhor”.

Críticas

O experiente jogador disse ainda que é o mais criticado porque “historicamente na seleção sempre alguém tem que de a conta”. “Todos os jogadores são titulares nos maiores clubes da Europa e eu não. É normal. Não quero que as pessoas falem mal de mim sem ao menos saber a dedicação à profissão, à representação desse símbolo”.

Na avaliação do veterano, ele foi preterido por Eder Militão contra a Suíça porque Tite precisava de um lateral com maior capacidade defensiva naquela partida e que a comissão técnica tem um “plano” para cada jogo. “Nos dois jogos em que eu não estive, nosso time necessitava de um melhor defensor. Eu sou bom no ataque”, explicou.

Confiança de Tite

Daniel Alves iniciou sua trajetória na seleção em 2006. Ele vai encerrar seu ciclo depois de 16 anos e três Copas – também esteve nas edições da África do Sul, em 2010, e no Brasil, em 2014. Não jogou na Rússia porque foi cortado meses antes por lesão. São 125 partidas e oito gols marcados. A busca dele, agora, é pelo hexacampeonato. “Eu respeito muito o Dani por chegar aonde chegou. Ele transcende o futebol. É muito mais do que jogar bola”, enalteceu Tite.

“Seleção brasileira é muito mais do que o campo, é uma construção maior. Todo mundo é importante dentro de sua missão. E minha missão é muito importante dentro do grupo”, considerou Daniel Alves.

Poupado em amistosos

Daniel Alves havia sido alijado dos últimos dois amistosos do Brasil antes da Copa do Catar porque precisava “melhorar níveis de força e potência”, segundo tinha alertado os preparadores físicos da seleção. Ele recebeu uma visita no México do preparador Guilherme Passos e do auxiliar César Sampaio. O alerta, segundo Tite, fez o jogador cumprir a missão, palavras que o jogador mais repetiu na entrevista.

“Quando eles estiveram no México, eu não estava nas minhas melhores condições. Nós temos confiança, falamos a verdade, sem desviar. Eles me viram, viram que eu não estava na minha melhor condição. Disseram que tinha de estar no meu melhor momento para estar na seleção”, contou o lateral.

“E eu vou repetir a frase que disse para eles: ‘me dá então a missão que executo porque sou bom executor das missões na minha vida. Sou comprometido com as causas e as metas. Não consegui falhar com eles depois de tanta história. Confiança se conquista e a minha eu conquistei”.

