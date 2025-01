Notícias Escola do Chimarrão, atividades esportivas e oficinas de surf no Estação Verão Sesc

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Balneário Pinhal, Tramandaí, Torres e Quintão. (Fotos: Sesc/RS/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Estação Verão Sesc continua com a programação de esporte, lazer, saúde, cultura e muita diversão nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Entre as atividades de Balneário Pinhal, está um torneio de vôlei de duplas no sábado, (1º), com inscrição mediante a doação de 6kg de alimentos não perecíveis por equipe. Todos os participantes vão receber camisetas do evento e os três primeiros colocados receberão medalhas. Em Quintão, praia de Palmares do Sul, a agenda do final de semana tem caminhadas orientadas, aulas de ritmos e torneios de vôlei e futevôlei.

Já Tramandaí, o esporte esteve em destaque nessa sexta-feira (31), com torneio de Câmbio; e no domingo (2) com o Campeonato de Vôlei Misto. Para participar, cada atleta deve doar 1kg de alimento não perecível no momento da inscrição.

A Escola do Chimarrão, que ocorrerá neste sábado (1º) e no domingo (2) também em Tramandaí, exibe diferentes formas de preparo e degustação da bebida mais tradicional do gaúcho.

Para as crianças dos 7 aos 12 anos de idade, as atividades e aulas gratuitas de surf seguem ocorrendo em diversos horários. As inscrições podem ser feitas na Casa de Praia do Sesc, em Torres. O limite é de 10 vagas por oficina.

As classificatórias do Circuito Verão Sesc de Esportes nas modalidades de vôlei de duplas e futevôlei estão confirmadas para domingo (2). A agenda também conta com desafio futmesa, aulas de ginástica e serviço de massagem que pode ser acessado mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Além das atividades especiais, sistematicamente as casas oferecem serviços como empréstimo de material esportivo e guarda-sol, banho inclusivo com cadeiras anfíbias, entre outros.

A programação completa das atividades pode ser conferida no portal do jornal O Sul.

2025-01-31