Notas Mundo Escolas do estado de Nova York fecharam até o final do ano letivo

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

As escolas estaduais de Nova York ficarão fechadas até o final do ano letivo de junho devido à pandemia de coronavírus, anunciou o governador Andrew Cuomo. A decisão sobre os cursos de verão (no hemisfério norte) das escolas será tomada em 15 de maio, quando o confinamento do estado terminará oficialmente, disse Cuomo em entrevista coletiva.

