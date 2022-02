Rio Grande do Sul Escolas estaduais no Rio Grande do Sul receberão mais 80 milhões de reais para qualificação da merenda de alunos

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

O programa prevê a oferta de refeições quentes todos os dias da semana. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

O governo do Rio Grande do Sul lançou, nessa quinta-feira (3), o programa Merenda Melhor. A iniciativa eleva em 166% o valor investido pelo Estado na alimentação de cada estudante da rede estadual de ensino. Antes, o investimento global entre repasses do Estado e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) era de R$ 135,9 milhões. A partir de agora, as escolas receberão R$ 215,9 milhões. São, portanto, R$ 80 milhões a mais.

Atualmente, as escolas recebem R$ 0,66 por aluno para ofertar uma refeição, sendo R$ 0,36 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e R$ 0,30 do programa estadual. A partir deste ano letivo de 2022, as escolas passarão a contar com R$ 1,16 para ofertar esta mesma refeição, sendo os mesmos R$ 0,36 do PNAE e R$ 0,80 do programa estadual, um acréscimo de R$ 0,50 – o que dá o salto de 166% na parcela do estado para cada refeição.

Com esta ação, em vez de serem servidos alimentos como pães e bolachas, serão oferecidas refeições quentes todos os dias da semana.

Além desse aumento no repasse para todos os estabelecimentos de ensino da rede estadual, para as escolas localizadas em ambientes mais vulneráveis, será implantado o cardápio com duas refeições por turno. A ação começará pelas 45 instituições de ensino que integram o programa RS Seguro a partir do primeiro semestre de 2022, com expansão gradual a todo o Estado.

Agricultura familiar

Dos valores repassados pelo PNAE, 30% devem ser investidos em compra direta de produtos da agricultura familiar, incentivando o desenvolvimento econômico e sustentável de pequenos produtores.

O cardápio das refeições é elaborado pela nutricionista responsável da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), contemplando a utilização de gêneros alimentícios básicos e com respeito aos hábitos alimentares locais e culturais e a tradição alimentar da localidade.

Os cardápios atendem aos estudantes com necessidades nutricionais específicas, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, entre outras. Assim como atendem as especificidades culturais das comunidades indígenas e/ou quilombola.

O evento de lançamento do programa Merenda Melhor ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

“O processo de ensino e aprendizagem depende da qualidade da nutrição das crianças e dos jovens. Precisamos oferecer uma alimentação que os estimule e que dê condição necessária para absorverem o conhecimento, sem a preocupação de estarem com a barriga vazia”, declarou Leite.

“O Brasil está passando por um momento difícil, o repasse do governo federal está congelado desde 2017, e as crianças precisam desta alimentação. Este é um programa do governo do Estado que busca atender demandas educacionais, nutricionais e sociais em um momento extremamente importante”, afirmou a secretária Raquel.

