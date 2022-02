Rio Grande do Sul Operação resgata sete homens de condições análogas à escravidão em fazendas de São Borja

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Os resgatados estavam alojados em ambientes insalubres. Foto: Divulgação/MPT-RS (Foto: Divulgação/MPT-RS) Foto: Divulgação/MPT-RS

Uma ação conjunta da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência com o MPT-RS (Ministério Público do Trabalho) e a PF (Polícia Federal) resgatou, nesta quinta-feira (3), sete trabalhadores que vinham sendo mantidos em condições análogas à escravidão em duas propriedades rurais no interior de São Borja. Os resgatados estavam alojados em ambientes insalubres e participavam da aplicação de agrotóxicos em lavouras de arroz sem o uso de qualquer equipamento de proteção individual.

A fiscalização visitou duas propriedades rurais e encontrou quatro trabalhadores em más condições em uma das granjas e três em outra. Todos os resgatados são homens adultos originários de cidades da região e estavam, em média, há dois meses nas propriedades. Além de estarem alojados em casebres insalubres, os trabalhadores nas duas fazendas faziam a aplicação de material agrotóxico sem uso de equipamentos de proteção, em situações em que tinham contato com o veneno direto na pele ou mesmo o aspiravam por falta de máscaras.

De acordo com o procurador do MPT-RS que acompanhou o caso, Hermano Martins Domingues, os resgatados relataram efeitos adversos constantes do contato com o veneno, incluindo tonturas e desmaios.

Um dos proprietários de uma das granjas chegou ao local no momento da inspeção e foi autuado em flagrante. Os homens serão agora encaminhados para a rede de acolhimento.

