Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Parte das escolas particulares de Porto Alegre retoma as aulas presenciais nesta quarta-feira (17). Como os colégios da rede privada possuem autonomia no calendário escolar, cada instituição decide quando iniciar o ano letivo.

De acordo com o Sinepe-R (Sindicato do Ensino Privado gaúcho), 30% da rede privada começa as aulas nesta quarta-feira, mas a maior parte – 60% das escolas – iniciam as atividades na próxima segunda-feira (22).

Algumas instituições, cerca de 10%, iniciaram ainda na semana passada o ano letivo. O retorno às escolas é facultativo, ou seja, os responsáveis decidem se querem enviar os estudantes para as instituições.

Na última segunda-feira (15), o governo do Estado publicou um novo decreto que retira o limite de 50% de ocupação nas salas de aula para a realização de atividades presenciais em creches, escolas e universidades públicas e privadas.

Com a mudança, a limitação passará a ser calculada pela distância entre as classes, que continua sendo de, no mínimo, 1,5 metro. A decisão vale para todas as regiões, independente da classificação no mapa de Distanciamento Controlado.

