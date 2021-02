Polícia Bloco de rua é dispersado em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Mais de 100 nomes foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para as medidas legais Foto: Dayani Mossi/PMU/Divulgação Mais de 100 nomes foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para as medidas legais. (Foto: Dayani Mossi / PMU / Divulgação) Foto: Dayani Mossi/PMU/Divulgação

Uma ação conjunta entre a fiscalização da prefeitura de Uruguaiana, a Ronda Ostensiva Municipal e a Brigada Militar, flagrou uma aglomeração em via pública no bairro Mascarenhas de Moraes. O evento, com mais de 100 pessoas, promovia aglomeração e provocava distúrbios aos moradores.

Segundo o secretário-adjunto da Fazenda, Rodrigo Santariano, tratava-se de um evento promovido por bloco carnavalesco de rua.

Pelo menos 100 pessoas tiveram seus nomes documentados e encaminhados ao Ministério Público Estadual, para as devidas medidas legais nesta quarta-feira (17).

