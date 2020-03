Porto Alegre Escolinha do Caff suspende aulas a partir de quinta-feira em Porto Alegre por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A Escola de Esedi/Caff (Educação Infantil do Centro Administrativo Fernando Ferrari) interrompe as aulas nesta quinta-feira (19), em decorrência das medidas adotadas pelo governo do Estado para retardar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). A suspensão das atividades é por 15 dias, prorrogáveis se houver necessidade de ampliar as ações preventivas à pandemia.

Vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), a Escolinha do Caff atende atualmente a cem crianças, distribuídas em turmas desde o berçário até o jardim. A instituição acolhe filhos ou dependentes de servidores públicos estaduais da administração direta, concursados e lotados no Caff.

Conforme a diretora Patrícia Chedid Telles, a suspensão das aulas segue orientações que o governo já adotou para a rede estadual de ensino e da prefeitura de Porto Alegre, que editou diretrizes para o funcionamento da educação infantil na capital. Todas as famílias já foram avisadas, e uma portaria será publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira com as orientações sobre a medida.

