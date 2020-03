Rio Grande do Sul Governo do Estado investe R$ 2,6 milhões em projetos de gestão da inovação e tecnologia

18 de março de 2020

Lamb (E) e Dellagostin lançaram o programa em transmissão realizada nas redes sociais da secretaria

A Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), em parceria com a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul), está investindo R$ 2,6 milhões, provenientes do seu orçamento, no Programa Institucional de Bolsas Gestão da Inovação e Tecnologia Inova RS.

A iniciativa é destinada aos membros dos comitês locais dos ERIs (Ecossistemas Regionais de Inovação) definidos pelo Inova RS, principal programa da Sict, que busca incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação.

O lançamento do programa ocorreu na manhã de terça-feira (17), em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Sict, anunciado pelo secretário Luís Lamb e pelo diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin.

Lamb explicou que o objetivo da iniciativa conjunta é selecionar propostas para concessão de bolsas de GIT (Gestão da Inovação e Tecnologia) aos profissionais com experiência em gestão de projetos de inovação, ciência e tecnologia, para atuar nas atividades de suporte aos comitês locais e de gerenciamento de projetos estratégicos nos ERIs.

Dessa forma, os oito ecossistemas regionais de inovação do Estado serão atendidos, totalizando 24 bolsas. São eles: Central; Metropolitana e Litoral Norte; Região dos Vales; Região Sul; Campanha e Fronteira Oeste; Fronteira Noroeste e Missões; Serra e Hortênsias; e Produção e Norte.

Cada proposta terá o valor máximo de financiamento de R$ 325 mil, sendo até R$ 45 mil em custeio, até R$ 16 mil em capital e até R$ 264 mil em bolsas, distribuídas da seguinte forma: uma bolsa modalidade GIT 1 no valor de R$ 5 mil mensais; duas bolsas GIT 2 no valor de R$ 3 mil mensais. Os projetos aprovados terão o prazo máximo de 24 meses para sua execução, não havendo prorrogação.

As inscrições estarão abertas até as 23h59min do dia 4 de abril deste ano. A divulgação do resultado final das propostas aprovadas ocorrerá até 2 de junho, e o início da implementação das bolsas, no dia 15 do mesmo mês. As propostas deverão ser encaminhadas à Fapergs com a documentação exigida.

