Política Ministro de Minas e Energia testa positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Ministro Bento Albuquerque (foto) integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem à Flórida (EUA), na semana passada Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Ministro Bento Albuquerque (foto) integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem à Flórida (EUA), na semana passada. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está com o novo coronavírus, afirmou nesta quarta-feira (18) o presidente Jair Bolsonaro.

“Além do general Heleno que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento [Albuquerque]. Obviamente, cuidado nosso tem que ser redobrado”, disse o presidente durante coletiva no Planalto, na qual ele e ministros utilizavam máscaras.

Até as 15h, o Ministério de Minas e Energia ainda não confirmava a infecção de Bento pelo vírus. Bento integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem à Flórida (EUA), na semana passada. Ele fez um primeiro teste assim que chegou ao Brasil e recebeu resultado negativo. Como o exame foi feito dentro da janela imunológica, Bento e outras autoridades repetiram o teste nesta semana.

Com a confirmação, o número de participantes da viagem oficial que receberam diagnóstico de Covid-19 chegou a 17 nesta quarta-feira. Os testes começaram a ser feitos depois da confirmação de que o secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, estava com o vírus.

Wajngarten integrou a comitiva na viagem aos EUA. Bolsonaro fez dois testes até o momento e, segundo ele, ambos deram resultado negativo. Com Heleno, chega a 16 o número de pessoas que estiveram na viagem do presidente e contraíram coronavírus.

Nesta quarta-feira, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, Augusto Heleno, também recebeu resultado positivo no exame do novo coronavírus. Assim como Bento, ele tinha recebido um primeiro teste negativo dias após voltar de viagem.

