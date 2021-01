Dicas de O Sul Escritor Alcy Cheuiche abre inscrições para oficinas literárias online

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Alcy Cheuiche ministra oficinas de criação literária desde 2002.

O escritor Alcy Cheuiche ministra oficinas de criação literária desde 2002 e, neste momento, por conta da pandemia, está incursionando por um novo formato, em âmbito virtual. A oficina de criação literária “Técnicas essenciais na arte de escrever contos” tem duração de três meses, em doze aulas individuais, sendo uma por semana. A outra modalidade, “Técnicas essenciais na arte de escrever romances” segue o mesmo formato.

Cheuiche, patrono da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre (2006), explica que a atividade tem por objetivo desenvolver a construção da narrativa com vista no equilíbrio dos três elementos fundamentais (personagens, ambiente e ação), valorizando o processo criativo individual do aluno escritor.

“Um conceito que trabalhamos com ênfase nas aulas de criação literária é a hiperestesia, ou seja, o uso dos cinco sentidos na narrativa ficcional. O leitor, frente a frente com a narrativa, dispõe apenas das palavras para formar em sua mente as imagens do ambiente, dos personagens, da ação. Desta forma torna-se indispensável que sejam escritas palavras que lhe transmitam cores, sons, odores, sabores, sensações táteis”, observa.

Outras técnicas abordadas durante as aulas são foco narrativo, uso correto do tempo verbal, discurso direto e indireto, entre outras. A proposta das oficinas é dialogar com um público abrangente, interessado em despertar e ordenar o seu processo criativo. As aulas podem ser agendadas conforme a disponibilidade do aluno.

E o escritor também ministra a oficina online “A arte de escrever e declamar poesia” em parceria com a psicanalista e escritora Laura Benites. Os encontros ocorrem de janeiro a novembro, às terças-feiras à noite, das 19h às 21h, via zoom. Alcy e Laura explicam a oficina.

“A poesia, como o conto, o romance, o teatro, tem suas técnicas essenciais, que nós sabemos transmitir. Mas não basta escrever um poema, é preciso saber declamá-lo, como quem canta uma canção. Nós montamos esta oficina para semear poesia e declamação. A colheita se dará em cada aula, em cada encontro semanal em nossa plataforma. Venha conosco. Você se encantará com seus próprios versos, com sua própria voz”, dizem os ministrantes.

Informações e inscrições para as oficinas podem ser obtidas pelo e-mail ahelena.rilho@yahoo.com.br ou (51) 99703-8175 (WhatAapp) com Ana Helena Rilho.

Alcy Cheuiche é autor de romances, poesias, crônicas e teatro. Tem mais de trinta obras publicadas, algumas delas traduzidas para o espanhol, alemão, inglês e francês. Dedica-se principalmente ao romance, em especial ao histórico, tendo retratado personagens da maior relevância, como Santos Dumont, João Cândido – O Almirante Negro, Tamandaré, Sepé Tiaraju, Octávio Correia, o herói civil do 18 do Forte de Copacabana.

