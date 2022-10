Geral Escritor Salman Rushdie perde um olho e o movimento de uma das mãos após atentado

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, sofreu um atentado no palco de um evento em Nova York, em agosto. (Foto: Reprodução)

O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, perdeu um olho e os movimentos de um dos braços em decorrência dos ferimentos sofridos durante atentado sofrido em palco de um evento em Nova York (EUA), ocorrido em agosto. A informação foi divulgada por Andrew Wylie, agente do escritor, em uma fala durante a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

“Suas feridas foram profundas. Ele perdeu a visão de um olho, no qual foi esfaqueado. Ele sofreu três ferimentos graves no pescoço e perdeu a mobilidade em uma mão porque os nervos foram cortados pelas facadas. E ele sofreu outras 15 lesões nas costas e no tronco”, contou Wylie, em entrevista ao jornal espanhol El País, classificando o atentado como “um ataque brutal”.

Wylie ainda explicou que, por razões de segurança, não pode revelar se o escritor ainda está internado ou onde se já recebeu alta médica. No entanto, mesmo com a gravidade dos ferimentos e das sequelas, o agente garantiu que “Rushdie sobreviverá”.

A Feira do Livro de Frankfurt foi palco de algumas homenagens a Rushdie, com diversos autores se manifestando e enviando solidariedade ao autor. Amigo pessoal de Rushdie, o escritor Ian McEwan disse em entrevista que o autor de Os Versos Satânicos não ficará “intimidado” após o atentado.

“Este terrível ataque ao meu querido amigo Salman representa um ataque à liberdade de pensamento e expressão”, publicou McEwan em um comunicado em seu site oficial.

Relembre o caso

A obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameaças de morte no Irã desde a década de 1980. O livro “Os Versos Satânicos” de Rushdie é proibido no país desde 1988. Muitos muçulmanos consideram a história uma blasfêmia.

Um ano depois, o falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu um edito, pedindo a morte de Rushdie. Uma recompensa de mais de US$ 3 milhões também foi oferecida para quem tirasse a vida dele. O escritor passou cerca de dez anos sob proteção policial e vivendo na clandestinidade. Ele mora nos EUA desde 2000.

O autor do ataque foi identificado como Hadi Matar. Ele tem 24 anos e é de Fairview, Nova Jersey. Com o cabelo raspado e usando roupas camufladas por baixo de um casaco preto, ele foi preso pela polícia de Nova York, logo após ao ataque. Segundo a polícia, a motivação do crime não foi ainda esclarecida.

Segundo o jornal The Guardian, o presidente da Chautauqua Institution, Michael Hill, disse que sua organização se certificou com antecedência de ter policiais à disposição para a palestra de Rushdie. Ele disse ainda que o esfaqueamento foi “diferente de tudo nos quase 150 anos de história [da instituição]”.

“Tenha certeza de que retornaremos aos nossos púlpitos e aos nossos pódios”, disse Hill enquanto oferecia orações às famílias de Rushdie e Reese. “Continuaremos a convocar as conversas críticas que podem ajudar a construir empatia, obviamente, o que agora é mais importante do que nunca”, finaliza. As informações são do jornal O Globo.

