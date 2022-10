Geral Ativistas climáticos jogam purê de batatas em quadro de Monet na Alemanha

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Os ativistas atacaram o quadro no Museu Barberini, em Potsdam, antes de se colarem à parede. (Foto: Reprodução/Twitter)

Dez dias após o ataque contra um quadro de Van Gogh, agora foi a vez de uma obra de Monet ser vítima de um protesto de ativistas ambientais. Membros de um grupo alemão jogaram purê de batatas sobre “Les Meules”, em um museu em Potsdam, neste domingo (23).

Os ativistas fazem parte do grupo “Letzte Generation” (“Última geração”, em tradução direta) e atacaram o quadro no Museu Barberini, antes de se colarem à parede.

“Estamos em uma catástrofe climática e vocês só se preocupam com sopa de tomate ou purê de batatas em uma pintura. Sabe do que eu tenho medo? Tenho medo porque a ciência diz que não poderemos alimentar nossas famílias em 2050”, disse uma manifestante. “É preciso jogar purê de batatas numa pintura para vocês ouvirem? Esta pintura não vai valer nada se tivermos que brigar por comida.”

Em suas redes, o museu disse que a pintura estava protegida por vidro e não foi danificada. O museu afirma ainda que “a obra estará novamente na sala de exposição na quarta-feira, 26 de outubro”. Eles esclarecem que o quadro, de 1890, faz parte da Coleção Hasso Plattner e está no museu como empréstimo permanente da Fundação Hasso Plattner.

Ainda segundo o Barberini, a polícia chegou rapidamente e decolou as mãos dos manifestantes “com relativa facilidade”.

“Meu coração parou quando soube da ação”, disse a porta-voz do museu, Carolin Stranz, que especificou que trata-se da pintura de Monet mais cara já vendida. A sala estava fechada e um especialista está examinando a obra de arte em busca de possíveis danos.

Van Gogh

O quadro “Girassóis”, de Vincent Van Gogh levou um banho de sopa de tomate há dez dias. O ataque foi feito por duas jovens britânicas da organização Just Stop Oil, na National Gallery de Londres (Reino Unido). Com valor estimado em 84,2 milhões de libras (R$ 506,2 milhões), a obra não sofreu nenhum dano porque é protegida por uma camada de vidro. Segundo o museu, houve apenas pequenos estragos na moldura. Os dois ativistas foram presos.

A Just Stop Oil defende a suspensão imediata de “todos os futuros licenciamentos para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás” no Reino Unido.

“O que vale mais, a arte ou a vida? (A arte) Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?”, exclamou Phoebe Plummer, de 21 anos. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

