Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

O Pix chegou ao mercado em 2020 como uma opção que daria fim às transferências bancárias por DOC e TED, facilitando os pagamentos entre pessoas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Pix chegou ao mercado em 2020 como uma opção que daria fim às transferências bancárias por DOC e TED, facilitando os pagamentos entre pessoas. Com isso, as opções de envio de recursos, que antes garantiam receitas com tarifas aos bancos, viram sua importância cair bastante. Agora, o Pix pode fazer outras vítimas, desta vez no e-commerce: o pagamento em boleto.

Segundo dados do Banco Central (BC), o Pix cresce consistentemente nos pagamentos entre pessoas e empresas, como as varejistas. Em setembro de 2022, o número de transações desse tipo era de 430 milhões, ante 130 milhões no mesmo período no ano passado – um salto de 225%.

O valor das transações cresceu menos, indicando maior participação de compras de pequeno valor. Ainda assim, o total quase dobrou em 12 meses e foi de R$ 48,9 bilhões para R$ 91,7 bilhões. No acumulado do ano, até setembro, o valor pago por Pix entre pessoas e empresas chega a R$ 680 bilhões e pode atingir R$ 1 trilhão até dezembro.

Por que o Pix é atrativo

Para as varejistas, o Pix não só tem potencial para reduzir e até substituir integralmente o boleto, como também pode aumentar o número de vendas no comércio eletrônico e diminuir o abandono de compras. Os pagamentos com boletos bancários não são realizados em 50% das vezes, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Além disso, a falta de flexibilidade nos pagamentos pode levar a um carrinho abandonado. Segundo relatório da empresa de pagamentos Adyen, 52% dos consumidores brasileiros dizem que desistiram de fazer uma compra porque não podiam pagar do jeito que queriam.

E as parcelas?

Quando chegar a todas as instituições financeiras, o Pix parcelado permitirá aumentar os valores das transações entre pessoas e empresas – hoje, essa fatia de mercado ainda é dominada pelo cartão de crédito. Segundo dados do BC, o gasto médio de janeiro a setembro de 2022 em transações entre pessoas e negócios foi de R$ 264.

Algumas empresas já permitem o Pix parcelado via cartão de crédito, como é o caso do RecargaPay. Desse modo, quem recebe tem acesso ao dinheiro na hora, enquanto o consumidor paga o valor a prestação. Entre setembro de 2021 e setembro deste ano, o uso do Pix com cartão entre seus clientes triplicou, segundo a empresa.

Caso o cliente queira realizar um pagamento com Pix para aproveitar uma promoção em uma loja que oferece descontos nos pagamentos à vista, por exemplo, é possível selecionar o pagamento com o Pix e parcelar a compra no RecargaPay. Ainda que haja juros na transação, esse é um caso de uso comum entre os clientes da empresa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

