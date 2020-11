Dicas de O Sul Escritora Ana Pregardier disponibiliza 25 e-books gratuitos aos leitores

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Ana Pregardier é integrante da Academia de Artes, Letras e Cultura do Brasil Foto: Divulgação Ana Pregardier é integrante da Academia de Artes, Letras e Cultura do Brasil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A autora e escritora Ana Pregardier fará o lançamento on-line de quatro obras de sua autoria em uma live especial que será realizada no dia 29 deste mês, às 15h, no seu perfil no Instagram (@anapregardier). Ao todo, 25 e-books serão disponibilizados gratuitamente aos leitores, seis deles em diferentes idiomas: inglês, espanhol, italiano e japonês.

Na oportunidade, Ana, que é integrante da Academia de Artes, Letras e Cultura do Brasil, fará um balanço das três temporadas educativas do “Finanças é Coisa de Criança On-line”, que ofereceu às famílias ao longo da pandemia.

Os títulos dos novos livros são os seguintes: “Uma Maçaneta no Chão”, “A Sementinha que Conquistou a Lua”, “Família Gorgonzola” e “As Moedas do Mundo”.

A realização da live também acontecerá em comemoração à 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorrerá de 23 a 29 de novembro e terá como tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.

Black Friday

Além disso, a autora fechou uma parceria com a editora Flyve, em uma ação solidária de Black Friday. Para cada livro “Finanças é Coisa de Criança!” vendido no site da editora, outro exemplar do mesmo título será doado para o Instituto do Câncer Infantil. A obra custará apenas R$ 1 do dia 23 até o dia 27 de novembro.

