Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Material produzido pelo CBMRS com apoio do EDP tem objetivo de buscar boas práticas e padronização nas ações do batalhão. Foto: Divulgação EDP

Uma cerimônia na Sala de Governança, junto ao gabinete da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) no Centro Administrativo do Estado, na capital, oficializou a entrega do Manual de Gerenciamento de Projetos do 3º BBM (3º Batalhão de Bombeiro Militar), sediado no município de Rio Grande. O material, produzido pela instituição com apoio do EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos), tem como objetivo buscar boas práticas e padronização na elaboração e na execução das ações do batalhão.

“É com muita satisfação que recebemos este manual, porque materializa não somente as intenções do CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul), de melhorar processos internos e serviços prestados, mas também a disseminação da cultura da gestão de projetos nas estruturas do Executivo, propósito no qual o EDP se engaja ativamente”, celebrou o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel, na cerimônia realizada na tarde da segunda-feira (25).

O comandante do 3º BBM, tenente-coronel Everton de Souza Dias, explicou que o manual, elaborado ao longo de 2020, é inédito na corporação e ocorre no contexto da criação do EGP (Escritório de Gestão de Projetos) do batalhão. “Esse é um momento de grande valia para nós. Os 253 bombeiros que servem a região Sul participaram de alguma forma, e o EGP será responsável por dar suporte à execução do planejamento”, disse o tenente-coronel.

O comandante e os integrantes do EGP/3º BBM – soldados Bruna da Silva Maurício e Felipe Correa Martinez – também receberam os certificados dos dois primeiros módulos da capacitação on-line Gestão de Projetos no Setor Público, promovida pelo EDP. Os diretores do EDP Fabiano Fernandes e Fernando Bartelle fizeram a entrega dos títulos.

Outro documento formalizado pelo batalhão foi o Planejamento Operacional 2021-2024, desdobramento do Planejamento Estratégico do CBMRS. O material foi recebido pelo subsecretário de Planejamento, Antonio Cargnin, que lidera a equipe à qual coube auxílio técnico e metodológico na elaboração das ações estratégicas. “Esse trabalho é um marco de como uma instituição finalística pode pensar seus processos estratégicos e na melhoria da prestação de serviços”, elogiou Cargnin.

Participaram ainda da cerimônia o diretor de Planejamento Governamental da SPGG, Diego Cardoso Ferrugem, e a diretora adjunta da área, Juliana Hoffmann, e os assessores Alex Rosa, Michelle Fonseca e Thaís Evangelista Travi – que se envolveram diretamente na análise e mentoria para construção do Manual de Gerenciamento de Projetos.

