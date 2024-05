Rio Grande do Sul Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília e representantes do governo britânico discutem ações para recuperação do Estado após enchentes

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Secretário-executivo do EBSB Henrique Pires (centro) foi recebido pela embaixadora do Reino Unido no Brasil e por ministro britânico Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido Secretário-executivo do EBSB Henrique Pires (centro) foi recebido pela embaixadora do Reino Unido no Brasil e por ministro britânico (Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido) Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião de trabalho na sede da Embaixada do Reino Unido no Brasil, o secretário-executivo do EBSB (Escritório de Representação do Rio Grande do Sul em Brasília), Henrique Pires, foi recebido pela embaixadora Sthefany Al-Qaq e participou de discussões com o membro do parlamento britânico David Rutley. Ele responde pelas Américas, Caribe e Territórios de Além Mar do Império Britânico e está cumprindo agendas no Brasil. Na reunião, que começou com manifestação de solidariedade do governo britânico ao Rio Grande do Sul, foram discutidas iniciativas que poderão ser efetivadas com a ajuda a programas e ações de recuperação do Estado, devastado pelas enchentes das últimas semanas.

Henrique Pires explicou que foram aventadas várias possibilidades de atuação. A colaboração pode ser feita por meio de parcerias diretas, com envolvimento de outros entes federais (universidades e institutos) e via convênios com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e outros organismos, em áreas como economia, engenharia, climatologia e saúde.

Em nome do governador Eduardo Leite, o secretário-executivo do EBSB agradeceu a manifestação de solidariedade do Reino Unido e o convite para o encontro. Pires também ressaltou a importância da oferta do governo britânico, prevendo uma sequência de reuniões técnicas para os devidos ajustes e trâmites, com a necessária participação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e de técnicos do governo gaúcho. As equipes definirão as áreas a serem contempladas e as eventuais aplicações de recursos de financiamento externos.

Também participaram do encontro na Embaixada do Reino Unido técnicos britânicos e o assessor de Relações Internacionais do EBSB, Robson Valdez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/escritorio-do-rio-grande-do-sul-em-brasilia-e-representantes-do-governo-britanico-discutem-acoes-para-recuperacao-do-estado-apos-enchentes/

Escritório do Rio Grande do Sul em Brasília e representantes do governo britânico discutem ações para recuperação do Estado após enchentes

2024-05-14