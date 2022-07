Dicas de O Sul Espaço Marin promove Arraial Solidário em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Shows e brincadeiras animarão a festa na Zona Norte da Capital Foto: Tiago Trindade/Divulgação Shows e brincadeiras animarão a festa na Zona Norte da Capital. (Foto: Tiago Trindade/Divulgação) Foto: Tiago Trindade/Divulgação

O Espaço Marin, em Porto Alegre, realizará, no sábado (16), o Arraial Solidário. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá das 16h até a meia-noite e contará com um ponto de coleta de agasalhos.

Entre as atrações, a festa terá o show do Forró Maria Bonita, banda pioneira do estilo no Sul do País.

Localizado na rua Professora Cecy Cordeiro Thofehrn, 413, no bairro Sarandi, o Espaço Marin vem se destacando por receber grandes nomes da música brasileira e promete um caloroso arraial com muito quentão, pipoca, quadrilha, casamento na roça, brincadeiras, decoração e guloseimas juninas. O estabelecimento está engajado com a Campanha do Agasalho 2022.

Programação:

16h: Abertura

17h: Quadro cangaceiros com o Grupo Andanças

18h: Casamento na roça

19h: Show do Emerson Ribeiro

21h: Dj Santinha

22h: Show da Banda Maria Bonita

24h: Quadrilha de encerramento

