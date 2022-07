Porto Alegre Morre o ex-deputado gaúcho e oficial da reserva do Exército Hélio de Souza Santos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Hélio teve uma atuação pública relevante no Estado

O engenheiro civil e oficial da reserva do Exército Brasileiro Hélio de Souza Santos morreu nesta terça-feira ( de causas naturais. Natural de Porto Alegre, ele era viúvo de Rosa Maria Schuch Santos e deixou cinco filhos – Suzana, Rosa Helena, Celso, Clóvis e Carlos –, 11 netos e o bisneto Nicolas.

Hélio teve uma atuação pública relevante no Estado, tendo sido deputado estadual, chefe da Casa Civil do RS, diretor do IPERGS, diretor da Corsan e atou na Secretaria de Turismo.

Entre outras atividades, era Leão, tendo sido governador do Lions Distrito L8 e fundador do LCPA-Ipiranga Lions Clube Porto Alegre. Também era sócio-fundador do Inter, onde participou da inauguração do Beira-Rio, seu time do coração.

A cerimônia de cremação está marcada para , às 16h30min, no Memorial e Crematório Angelus, na avenida Porto Alegre, 320, na Capital.

