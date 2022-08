Acontece Espaço Marin promove show especial de Beto Bruno

25 de agosto de 2022

O local já recebeu artistas como Ultramen, Acústicos e Valvulados, Serginho Moah e Comunidade Nin-Jitsu. Foto: Tiago Trindade Foto: Tiago Trindade

Nesta sexta-feira (26), às 21h, Beto Bruno, ex-vocalista da banda Cachorro Grande, e sua banda se apresentam no Espaço Marin, na zona norte de Porto Alegre. O show terá os clássicos do histórico grupo gaúcha e outros sucessos do rock no repertório.

Beto se junta ao guitarrista Mauricio Chaise, o baterista Pedro Petracco, o baixista Marcelo Granja e o pianista Pedro Pelotas para a apresentação. “Escolhi a dedo o que tem de melhor na cidade, eles são a nata do rock gaúcho”, ressalta o vocalista.

Para recepcionar o público, serão oferecidos os tradicionais aperitivos do local, além de cervejas artesanais e drinks especiais. Os ingressos custam a partir de R$35 e podem ser adquiridos pelo telefone/WhatsApp (51) 3026-2630. Mais informações no site www.espacomarin.com.

O Espaço Marin

Fundado em 2018, o Espaço Marin busca fomentar o entretenimento, a arte e a cultura na zona norte da capital, trazendo para a região atrações artísticas que geralmente tocam nas áreas centrais da cidade.

O local recebeu artistas como Ultramen, Acústicos e Valvulados, Serginho Moah e Comunidade Nin-Jitsu, e já organizou diversos eventos, como St. Patrick’s Day e o Arraial Solidário, se firmando como uma referência cultural. Possui um ambiente acolhedor e de muita energia, que reúne arte, cultura, jogos, espaço para shows, drinks especiais e cervejas artesanais em um só lugar.

