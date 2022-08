Acontece Claro repassa redução de ICMS para clientes de estados onde alíquota muda

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clientes da empresa já começaram a ter a redução do Imposto repassada. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Claro, primando pelo pilar da transparência, reafirma o seu compromisso de repassar integralmente aos seus clientes o benefício da redução do ICMS, decorrente da Lei Complementar nº 194/2022. A complexidade das adaptações sistêmicas necessárias e os diferentes tempos de adesão dos estados exigiram um grande esforço e um período de transição, que está próximo da conclusão.

Clientes já começaram a ter a redução do Imposto repassada e, entre setembro e novembro, receberão um desconto retroativo referente ao período de ajustes nos sistemas. Inicialmente, à medida que os estados aderiram à mudança, foi implementada a redução da alíquota do ICMS. Nesta etapa também começou o ajuste dos sistemas para possibilitar a revisão dos preços com as novas alíquotas.

Em paralelo, teve início o processo de repasse da redução do ICMS. Primeiramente, a partir de julho, o repasse foi feito para serviços de menor complexidade sistêmica. E, em setembro, será concluído o repasse para os demais serviços. Por fim, será feito o ressarcimento do valor referente à redução relativa aos serviços em que não foi possível o repasse imediato. Nestes casos, o ressarcimento será realizado de setembro a novembro, dependendo do ciclo de vencimento da fatura. Segundo a empresa, esta etapa exige um desenvolvimento de sistema específico que também demanda tempo.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com os canais de atendimento da Claro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece