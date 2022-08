Acontece Galeto Mamma Mia começa a operar no Bologna Mall, na zona sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O restaurante é a 12ª operação da tradicional marca de Gramado na capital gaúcha. Foto: Tiago Lemos Foto: Tiago Lemos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pouco mais de um mês depois de inaugurar um restaurante no Cais Embarcadero, o Galeto Mamma Mia acaba de abrir uma nova unidade no Bologna Mall, centro comercial localizado na esquina da Av. Coronel Marcos com a Rua Déa Coufal, no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. A marca já ocupou o endereço que faz parte da história gastronômica da cidade com o Bologna – que operou no local por seis décadas, até fechar as portas em 2017.

“Os antigos frequentadores do Bologna são clientes que queremos conquistar com o nosso atendimento e com a qualidade do Mamma Mia”, conta Julinho Cavichioni, fundador da marca de Gramado e responsável pelo Grupo JPLP, também à frente do El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta.

No novo ponto gastronômico da zona sul, em um espaço de 450 m², os apaixonados pela típica culinária dos imigrantes italianos encontram tanto a sequência de rodízio como o menu Express, com seu mix de pratos montados para almoço e jantar compostos pelos mesmos produtos do restaurante. Fazem parte do cardápio os galetos assados na brasa, a polentinha frita, as massas frescas com molhos variados e a tradicional salada de radicci com bacon – com hortaliças orgânicas cultivadas em estufas próprias na cidade de Gramado. Além disso, a operação amplia o atendimento delivery da marca Mamma Mia para a região.

Localizado a poucos metros da praia de Ipanema, o local sempre recebeu visitantes de diversas regiões de Porto Alegre e do interior do estado, que, após o almoço, passeavam pelo calçadão. “Realizamos uma pesquisa e percebemos um grande potencial para essa operação na região”, explica Julinho.

Além do Galeto Mamma Mia, fazem parte do Bologna Mall uma operação de farmácia (Panvel) e de pet shop (Cobasi) – trazendo ainda mais comodidade para os frequentadores do restaurante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece