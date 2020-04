Mundo Espanha começa a flexibilizar as regras de isolamento

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

A Espanha começou a flexibilizar as regras de isolamento adotadas por causa do novo coronavírus nesta segunda-feira (13). As pessoas que não podem trabalhar em casa, como funcionários de fábricas e da construção, poderão retomar suas atividades sob rígidos critérios de segurança. O país, que só perde em número de mortos na Europa para a Itália, registra mais de 17 mil mortes.

A polícia italiana multou na sexta-feira (10) e no sábado (11) quase 23 mil pessoas e mais de 300 empresas por violar as regras de confinamento para conter a expansão do novo coronavírus. O Ministério do Interior do país ainda não divulgou o número de multas aplicadas no Domingo de Páscoa.

A cidade de Moscou, epicentro da epidemia de coronavírus na Rússia, adotou um sistema de permissão digital para reforçar o confinamento. A permissão, que pode ser solicitada no site da prefeitura, deve ser utilizada para os deslocamentos de veículo ou nos transportes públicos, como por exemplo para seguir até o trabalho, ao médico ou à segunda residência.

