Mundo Espanha iniciará programa de vacinação contra o coronavírus em janeiro

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Informação é do primeiro-ministro Pedro Sanchez Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Espanha vai começar um programa abrangente de vacinação contra o novo coronavírus em janeiro e espera cobrir parte substancial da população em seis meses, disse o primeiro-ministro,Pedro Sanchez, neste domingo (22).

Ele afirmou que a Espanha e a Alemanha foram os primeiros países da União Europeia a ter um plano de vacinação completo. “A campanha começará em janeiro e terá 13 mil pontos de vacinação”, disse Sanchez em entrevista coletiva após encontro com líderes do G20.

“Uma parte muito significativa da população poderá ser vacinada, com todas as garantias, no primeiro semestre do ano.” A Espanha vai implementar uma estratégia única para todo o país, começando com “grupos prioritários”, disse Sanchez, acrescentando que apresentará o plano completo ao seu gabinete nesta terça-feira (24).

Ele acrescentou que mais profissionais de saúde serão recrutados. A Espanha tem o segunda maior número de infecções confirmadas do novo coronavírus na Europa Ocidental, depois da França, com cerca de 1,5 milhão de casos e 46.619 mortes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo