Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

O "lockdown" no país começou em 5 de novembro, como forma de diminuir o contágio pela Covid-19 Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou na noite de sábado (21) que o bloqueio total na Inglaterra, para conter a transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-2), vai terminar no dia 2 de dezembro, como estava previsto. O “lockdown” no país começou em 5 de novembro, como forma de diminuir o contágio pela Covid-19.

Johnson também disse que pretende começar a vacinar a população do país no mês que vem, se uma vacina contra a doença for aprovada até lá. O governo informou que vai aumentar a testagem para conter o vírus até que as vacinas sejam distribuídas.

A intenção do premiê britânico, com o fim do bloqueio nacional, é voltar a usar um sistema de “três níveis” de restrições de forma localizada na Inglaterra – com cada região enfrentando diferentes medidas com base na gravidade de seus surtos. O governo deve discutir os planos de forma detalhada neste domingo (22) e informar o Parlamento sobre as decisões nesta segunda-feira (23).

Críticas aos “três níveis”

O grupo de consultoria científica do governo deve publicar relatórios também na segunda-feira mostrando que a estratégia anterior de “três níveis” de Boris Johnson não foi forte o suficiente – e recomendando restrições mais duras quando ela for adotada de novo.

No sistema antigo, um nível de alerta “médio” exigia que os restaurantes e pubs fechassem às 22h e proibia a população de se reunir em grupos com mais de 6 pessoas. O nível “alto” impedia que as pessoas se reunissem em ambientes fechados com alguém que não fosse de sua própria casa ou de uma “bolha de apoio” estendida.

Em áreas sob alerta “muito alto”, pubs e bares só podiam permanecer abertos e servir bebidas alcoólicas se fossem acompanhadas de uma refeição farta. Além disso, as pessoas eram alertadas a não entrar ou sair dessas áreas.

Mais atingido

O Reino Unido tem o maior número de mortos pela Covid-19 em toda a Europa: eram 54.722 óbitos até as 10h45 deste domingo, segundo monitoramento da universidade americana Johns Hopkins.

