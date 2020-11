Bem-Estar Vacinação contra o coronavírus pode começar em 11 de dezembro nos Estados Unidos

O chefe do programa de vacinas contra a Covid-19 dos Estados Unidos, Moncef Slaoui, disse que os americanos podem receber as primeiras vacinas contra a Covid-19 a partir de 11 de dezembro.

O responsável do governo pelo desenvolvimento de uma vacina condicionou o início da vacinação à aprovação da Pfizer por um comitê, que se reúne no dia 10 de dezembro.

Moncef Slaoui disse que, se aprovada a vacina, a imunização pode começar no dia seguinte. O plano é distribuir as vacinas a locais de imunização dentro de 24 horas após a aprovação – o que pode ocorrer em 11 ou 12 de dezembro.

Não haverá vacinas para todos inicialmente – os primeiros grupos a serem vacinados devem ser profissionais da saúde, idosos e pessoas com condições preexistentes. Slaoui disse ainda que o nível de eficácia esperado da vacina é de 95%, e espera-se que 70% da população seja imunizada, o que pode levar à imunidade de rebanho no mês de maio de 2021.

“Eu realmente espero ver que o nível de percepção negativa sobre a vacina caia, e a aceitação da população aumente. Isso será crítico para nos ajudar. A maioria das pessoas precisa ser imunizada antes que nós possamos voltar à normalidade”.

Moncef Slaoui disse ainda que ele espera que as crianças estarão aptas a receber a vacina por volta da metade do próximo ano. Slaoui disse que, durante os testes, as crianças mais novas a receber a vacina tinham entre 12 e 14 anos de idade.

