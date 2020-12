A Espanha decretou um novo estado de emergência durante a segunda onda de casos da covid-19, que permite que o governo central adote medidas extraordinárias para conter o vírus. No entanto, dentro do sistema descentralizado do país, as restrições devem ser implementadas pelas províncias.

A taxa de infecções na Espanha continua bastante inferior à de países como o Reino Unido e a Alemanha. No entanto, o país registrou, nos últimos dias, mais de 200 casos por cada 100 mil habitantes, uma alta em relação às semanas anteriores.

Portugal

O governo de Portugal impôs toque de recolher a partir das 23 horas em todo o país na noite de réveillon e restringiu o deslocamento a partir das 13 horas nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. A medida, anunciada na quinta-feira (17), é uma forma de tentar reduzir a disseminação do coronavírus. “Temos de cortar completamente celebrações do Ano Novo”, disse o primeiro-ministro português, António Costa, em entrevista coletiva. Há duas semanas, Costa havia dito que o limite de permanência nas ruas durante a véspera de Ano Novo seria até 2h, mas voltou atrás com o surgimento de novos casos de covid-19 no país. Portugal foi um dos países da Europa menos afetados durante a primeira onda da doença, mas vem sofrendo mais agora nessa segunda onda. O país tem 362 mil casos confirmados e 5,9 mil mortos. “O número de casos por semana está caindo, mas não tão rapidamente quanto antes”, disse o premiê português.