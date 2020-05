Mundo Espanha reduz restrições de isolamento para quase 70% da população

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Antes das mudanças mais recentes, pouco mais da metade da população da Espanha já estava na fase um desde o dia 11 de maio Foto: Reprodução Antes das mudanças mais recentes, pouco mais da metade da população da Espanha já estava na fase um desde o dia 11 de maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Como parte do processo de relaxamento das medidas de isolamento social na Espanha, 70% da população do país terá agora menos restrições na fase um.

Os outros 30% da população – principalmente nas duas maiores cidades espanholas, Madri e Barcelona – permanecem na fase zero, mas com algumas medidas de alívio, disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (15). Antes das mudanças mais recentes, pouco mais da metade da população da Espanha já estava na fase um desde o dia 11 de maio.

Illa e o diretor de Emergências em Saúde, Fernando Simón, explicaram que a região de Madri, que inclui a capital espanhola e as cidades vizinhas, permanecerá na fase zero como precaução, apesar das melhorias na redução de casos de coronavírus e na detecção rápida de novos.

“É uma região [Madri] que tem uma situação de mobilidade e características de conexão com o resto da Espanha e Europa com vôos e conexões internacionais. É uma situação muito particular que precisamos levar em consideração”, afirmou Simón.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo