Espanha tem 832 mortes por coronavírus em 24 horas, número mais alto registrado em um único dia no país

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

A Espanha registrou 832 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo informou neste sábado (28) o Ministério da Saúde espanhol. É o número mais alto registrado em um único dia desde que o novo coronavírus chegou ao país.

Conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e do Ministério da Saúde espanhol, o país é o segundo com o maior número de mortes pela doença no mundo, 5.690, ficando atrás apenas da Itália.

Com 8.189 novas infecções entre a sexta-feira (27) e este sábado (28), a Espanha ultrapassou a marca dos 72 mil casos, colocando-a em quarto lugar com o maior número de registros. À frente estão Estados Unidos, Itália e China.

