Espanha vence Itália por 1 a 0 e se classifica antecipadamente para a próxima fase da Eurocopa

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

A Espanha contou com um gol contra do volante Calafiori para derrotar a Itália por 1 a 0. Foto: Divulgação/UEFA A Espanha contou com um gol contra do volante Calafiori para derrotar a Itália por 1 a 0. (Foto: Divulgação/UEFA) Foto: Divulgação/UEFA

Espanha e Itália se enfrentaram nesta quinta-feira (20) na Arena Schalke pela 2ª rodada do grupo B da Eurocopa, e os espanhóis saíram com a vitória por 1 x 0. Calafiori marcou contra e garantiu os três pontos e classificação antecipada da seleção espanhola para a próxima fase da competição continental.

A primeira etapa começou movimentada, com as duas equipes disputando o domínio da bola e o controle da partida. Não demorou muito para que a Espanha começasse a construir jogadas de maior perigo. Após os 20 minutos de jogo, Morata, Nico Williams e Rodri tiveram algumas chances, mas acabaram parando na defesa italiana e no goleiro Donnarumma.

Os italianos tentaram criar na base do contra-ataque, mas foram anulados em quase todas as investidas que realizaram. Somente nos acréscimos que a Itália foi conseguir finalizar pela primeira vez, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

A Itália iniciou a segunda etapa tentando pressionar mais a Espanha, mas com dificuldades de avançar. Só que com 7 minutos, o domínio espanhol surtiu resultado. Após cruzamento, o capitão Donnarumma espalmou cruzamento de Morata, a bola bateu em Calafiori e entrou, fazendo gol contra e abrindo o marcador.

O gol “destravou” a retranca azzurra, e os espanhóis chegavam com mais facilidade ao ataque, mas tinham dificuldades em finalizar com perigo. Apesar das tentativas dos dois lados, e da pressão italiana no final do jogo, a Espanha saiu com a vitória.

A seleção espanhola faz seu último compromisso da fase de grupos na segunda-feira (24), em jogo contra a Albânia. Os italianos terão confronto com a Croácia no mesmo dia. Os dois jogos serão disputados às 16h.

Gol contra artilheiro

A Espanha contou com um gol contra do volante Calafiori para derrotar a Itália por 1 a 0, pela 2ª rodada do Grupo B da Eurocopa. Com o resultado, a “Furia” já se garantiu na próxima fase da competição. Entre tantos goleadores no torneio, quem mais balançou as redes até o momento, foi o gol contra. Já são cinco no total, incluindo o do jogador italiano.

Gols contra na Eurocopa 2024:

Riccardo Calafiori (Espanha 1×0 Itália)

Robin Hranac (Portugal 2×1 Rep. Tcheca)

Maximilian Wöber (Alemanha 2×0 Áustria)

Klaus Gjasula (Croácia 2×2 Albânia)

Antonio Rüdiger (Alemanha 5×1 Escócia)

Em apenas uma semana, a Euro 2024 já é a segunda na história no quesito. A marca pertence a edição de 2020, que teve 11 gols contra. O número de gols contra na Eurocopa poderia ser ainda maior.

No empate por 1 a 1 entre Escócia e Suíça, em partida válida pelo Grupo A, o gol dos escoceses, inicialmente, tinha sido dado ao zagueiro Fabian Schär, que desviou chute de McTominay. Mas na sequência, a arbitragem acabou dando os créditos do lance ao volante da Escócia.

Espanha vence Itália por 1 a 0 e se classifica antecipadamente para a próxima fase da Eurocopa

2024-06-20