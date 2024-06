Grêmio Gestão da Arena acusa Grêmio de atrasar recuperação do estádio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

O presidente da Arena disparou duras críticas contra o clube gaúcho. Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio O presidente da Arena disparou duras críticas contra o clube gaúcho. (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio) Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio

A relação entre a administração da Arena do Grêmio e o clube gaúcho ganhou mais um capítulo. Na noite dessa quarta-feira (19), a gestora do estádio afirmou que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, havia solicitado judicialmente a suspensão dos pagamentos do seguro da casa gremista. O Tricolor rebateu a versão.

A medida, segundo a administradora, retardaria o retorno do funcionamento do estádio. Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Arena, Mauro Araújo, disparou duras críticas contra o mandatário do clube gaúcho.

“O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, juntamente com a diretoria do clube, pediu judicialmente a suspensão dos pagamentos do seguro contratado pela Gestora para a recuperação da Arena do Grêmio. Essa decisão, tomada através de uma tutela cautelar antecedente a um procedimento arbitral, objetiva, conforme argumentação do Grêmio, assegurar que a indenização securitária seja destinada ao reparo dos danos causados pela enchente que atingiu o estádio. No entanto, essa medida, se mantida, pode atrasar em meses o retorno dos jogos do time ao estádio”, afirmou o presidente da Arena.

“Em plena crise no futebol, o presidente do Grêmio entra com ação cujo efeito pode retardar a entrega do estádio ao time. A pergunta que fica é: quem vai liberar esses valores para a Arena continuar com seu trabalho? Será o Grêmio? Qual o conhecimento técnico que o Grêmio possui para fazer essa liberação? As pessoas mais habilitadas para liberar esses valores são os engenheiros peritos da própria seguradora, em conjunto com os engenheiros da Arena, que já vem trabalhando em comum acordo e tomando todas as ações necessárias para entregar a casa dos tricolores o mais breve possível”, disparou Mauro.

O pagamento do seguro, da seguradora Zurich, é utilizado para recuperar a estrutura do estádio, que fica no bairro Humaitá, um dos mais fortemente atingidos pela enchente de maio, em Porto Alegre. O gramado da Arena precisou ser replantado e foi finalizado nesta semana. O campo ficou submerso por mais de 20 dias.

De acordo com a Arena do Grêmio, o gramado terá condições de receber uma partida em “algumas semanas”. No entanto, para que o time possa voltar a mandar jogos em casa é preciso resolver questões como recuperação de materiais e reestabelecimento da energia elétrica. A empresa que administra o estádio iniciou o processo de compra dos novos geradores, essenciais para o funcionamento das subestações de energia do local, que são imprescindíveis para o retorno dos jogos. Os equipamentos devem chegar a Porto Alegre em até 60 dias.

O presidente Alberto Guerra, por sua vez, afirmou que o termo de “suspensão” do pagamento do seguro está incorreto. O dirigente gremista se manifestou sobre o imbróglio após a derrota para o Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Nós não suspendemos e não interrompemos. A medida é para acelerar o retorno do Grêmio ao estádio. Esse termo de suspensão usado pela Arena é equivocado. Nós pedimos que esse dinheiro seja depositado em uma conta vinculada entre Grêmio e Arena, para que nós pudéssemos auxiliar e fiscalizar a aplicação desses recursos o mais rápido possível. Nós temos razões para isso e advogados, contratados ainda na outra gestão, que nos orientam. Para zelar pelo patrimônio do Grêmio, temos que tomar medidas mais duras. A decisão judicial fala que as reformas devem ser feitas no menor prazo possível”, argumentou Guerra.

De acordo com o presidente tricolor, é improvável que o Grêmio consiga voltar a atuar em seu estádio no jogo contra o Fluminense, pela Copa Libertadores, em 13 de agosto.

