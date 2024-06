Porto Alegre Prefeito Sebastião Melo entrega à Câmara de Vereadores projeto com plano para reconstruir Porto Alegre

20 de junho de 2024

Foto: Fernando Antunes/CMPA

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo foi à Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (20) para entregar o projeto de lei que propõe a criação do Programa Porto Alegre Forte e do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática. A proposta visa estabelecer um órgão responsável pela integração de todas as secretarias municipais para executar o plano estratégico emergencial de reconstrução da cidade após a enchente.

“Com o diálogo que marca a gestão, entregamos esta iniciativa fundamental para a retomada econômica, social e de infraestrutura da nossa cidade”, afirmou Melo, que entregou o documento ao presidente do Legislativo, Mauro Pinheiro.

A estrutura temporária será vinculada ao gabinete do prefeito e ficará sob coordenação do secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. Serão criados dez cargos técnicos e dois adjuntos. O escritório irá atuar até dezembro e terá reforço de 30 profissionais já em atividade na prefeitura.

Os projetos do “Porto Alegre Forte” incluem a criação do Fundo Municipal de Reconstrução e Adaptação Climática e do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática. O planejamento estratégico será dividido em seis eixos: infraestrutura e equipamentos públicos; habitação de interesse social; projetos urbanos resilientes; recuperação de atividades empresariais; adaptação climática; e monitoramento e transparência. No total, a prefeitura projeta investimentos de aproximadamente R$ 850 milhões.

